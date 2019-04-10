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العثور على حطام طائرة إف-35 يابانية فى المحيط الهادى والطيار مفقود

الأربعاء، 10 أبريل 2019 02:14 م
العثور على حطام طائرة إف-35 يابانية فى المحيط الهادى والطيار مفقود حطام طائرة - صورة أرشيفية
طوكيو (رويترز)
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قالت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام مقاتلة يابانية من طراز إف-35 تحطمت فى المحيط الهادى، بالقرب من شمال البلاد مضيفة أن الجهود مستمرة للعثور على الطيار المفقود.

وقال مسؤول دفاعى إن الطائرة، التى يقل عمرها عن عام، كانت أول طائرة من طراز إف-35 يتم تجميعها فى اليابان وحلقت لمدة 28 دقيقة فقط اليوم الثلاثاء قبل أن يُفقد الاتصال بها. وأضاف أن الطائرة سجلت ما مجموعه 280 ساعة فى الهواء منذ أول رحلة لها.

وهذه هى الطائرة الثانية فقط من طراز إف-35 التى تتحطم خلال العقدين الماضيين وهو ما قد يثير قلقا من امتلاكها لمحرك واحد فقط، ويأتى هذا الحادث فى الوقت الذى تتنافس فيه شركة لوكهيد مارتن المصنعة لطائرات إف-35 للفوز بطلبيات شراء فى فنلندا وسويسرا مع طائرة يوروفايتر تايفون ذات المحركين والطائرة إف\إيه-18إي\إف التى تصنعها شركة بوينج. وقالت القوات الجوية اليابانية إن الطائرة المتطورة ذات المقعد الواحد كانت تحلق فى طقس جيد على بعد حوالى 135 كيلومترا شرقى قاعدة ميساوا الجوية فى مقاطعة أومورى فى حوالى الساعة 7.27 مساء بالتوقيت المحلى (1027 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء عندما اختفت من على شاشة الرادار.

وقال متحدث باسمها "انتشلنا الحطام ووجدنا أنه من طراز إف-35"، مضيفا أن قائد الطائرة لا يزال مفقودا، وتشارك ثمانى سفن وسبع طائرات، بما فى ذلك طائرة دورية بحرية أمريكية من طراز بي-8 أوريون، فى جهود البحث والإنقاذ.

وقال وزير الدفاع تاكيشى إيوايا للصحفيين إن الطائرة كانت فى مقدمة مجموعة تتألف من أربع طائرات كانت تقوم بمناورات عندما أرسلت إشارة "الخروج من التدريب" قبل أن تختفى من على شاشة الرادار.

وأضاف إيوايا "سنحتاج إلى التعاون مع القوات الأمريكية وأعتقد أنه يجرى اتخاذ ترتيبات لهذا الغرض"، مضيفا أن الأولوية هى تحديد سبب الحادث.

ومن ناحية أخرى قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن الوزارة على اتصال وثيق مع مسؤولين أمريكيين لمراجعة وضع 17 مقاتلة من طراز إف-35بى تملكها بعد تحطم المقاتلة اليابانية.

 

 


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