الصحة: 234 ألفا و838 سيدة استفدن بخدمات تنظيم الأسرة ضمن حملة "حقك تنظمى"

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستمرار جهود الوزارة في زيادة وعي الجمهور بأهمية تنظيم الأسرة لصحة الأم والطفل والأسرة بشكلٍ عام، مشيراً إلى أن هدف الحملة هو وصول خدمات تنظيم الأسرة الآمنة وذات الجودة إلى كل سيدة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن عدد المنتفعات الجدد أثناء الحملة خلال الشهر الماضي، يوازي ثلاثة أضعاف المنتفعات الجدد في أيام العمل العادية في عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، مقارنةً بالشهر ذاته من العام السابق، بالإضافة إلى أن عدد الحاصلات على الوسائل تضاعف مقارنةً بالشهر السابق من العام الماضي، مما يشير إلى نجاح جهود البرنامج القومي لتنظيم الأسرة في مجال زيادة أعداد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، ونجاح الحملات التوعوية التي تنظمها الوزارة.

وأضافت "السنباطى" أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة خلال الحملة بلغ 184 ألفا و478 سيدة، من ضمنهنَّ 51 ألفا و919 سيدة حاصلة على "وسيلة" لأول مرة، بالإضافة إلى 132 ألفا و559 مترددة.

ولفتت "السنباطي" إلى أنه سيتم التوسع في مبادرة "أيامنا أحلى" خلال الشهر الجاري، والتي تتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تنفيذ قوافل الصحة الإنجابية الموجهة، مشيرةً إلى أنه بالتزامن مع ذلك سيتم تنظيم 150 ندوة إعلامية توعوية في 6 محافظات، وهي: قنا وسوهاج وأسيوط والقاهرة والجيزة والأقصر، مع التركيز على الإدارات ذات المؤشرات المتدنية في الخصائص السكانية، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع معدلات المواليد طبقاً للمؤشرات المحددة من المجلس القومى للسكان، كما سيتم استهداف 17 قرية هى القرى الأكثر احتياجاً والمصنفة ضمن مبادرة الرئيس: "حياة كريمة".

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ الندوات طبقاً للفئة المستهدفة من الجمهور تحت شعار: (كلام رجالة) للقاء الرجال، و(همسة لصحتك) و(ربة المنزل) للسيدات، و(حماتي حياتي) للحموات، و(نظمتى) للسيدات العاملات، و(أسرتنا مثالية) للشباب، بالإضافة إلى تنظيم عروض مسرحية وأنشطة ثقافية فى قصور الثقافة ومراكز الشباب، كما سيتم التركيز على تناول رسالة إعلامية موحدة كل ثلاثة أشهر في جميع محافظات الجمهورية، لتبدأ بالتوعية بمخاطر الحمل المتكرر والحمل المتقارب على صحة الأم والطفل وأهمية المباعدة بين الولادات، ومفهوم تنظيم الأسرة ومحاربة الشائعات التى تطلق عن البرنامج ووسائل تنظيم الأسرة.

وأكدت أن هذه الأنشطة تأتى فى إطار التوسع في الوصول إلى الجمهور المستهدف لرفع الوعي بتنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل والأسرة وصولاً إلى تغيير السلوك نحو النهوض بصحة الأسرة المصرية وتبني نمط حياة أفضل، مضيفةً أنه سيتم تقديم هذه الخدمات بمشاركة مسئولي الإعلام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقادة المجتمعيين ومشاركة العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالقضية السكانية بالدولة مثل المجلس القومى للسكان والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم.