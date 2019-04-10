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الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة.. ندوة لإبراز الجهود المقدمة لأصحاب القدرات الخاصة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:22 ص
الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة.. ندوة لإبراز الجهود المقدمة لأصحاب القدرات الخاصة ذوى الإعاقة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نظم مركز بحوث الشرطة ندوة علمية بعنوان "الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة" بالتتسيق مع قطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. 
 
يأتى ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية فى إعلاء حقوق الإنسان لا سيما الأشخاص ذوى الإعاقة تزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعى للوزارة وجهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وخاصة ذوى الإعاقة. 
 
يحضر الندوة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة.
 
 

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