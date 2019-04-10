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السلطات الألمانية: أحبطنا 13 هجوما إرهابيا منذ 2010

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:33 م
السلطات الألمانية: أحبطنا 13 هجوما إرهابيا منذ 2010 الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الألمانية أنها أحبطت 13 هجومًا إرهابيًا تم التخطيط له على الأراضى الألمانية فى السنوات التسع الماضية.

ووفقًا لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالى الألمانى، الذى ينسق تحقيقات الشرطة على مستوى الولاية والدولة فى ألمانيا، فإن الهجمات التى تم منعها منذ عام 2010 مرتبطة بالتطرف .

وذكرت صحيفة "ذا لوكال" فى نسختها الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه تم التخطيط لخمسة على الأقل من أصل 13 حادثًا فى ولاية شمال الراين -وستفاليا وتضمنت هذه الهجمات مخططًا عام 2011 لتفجير وهجوم بالأسلحة النارية فى عاصمة ولاية دوسلدورف من قبل ما يسمى بخلية دوسلدورف .

وتوضح البيانات التى نشرتها الشرطة أيضًا الهجوم الفاشل الذى وقع فى محطة بون المركزية فى عام 2012 والهجوم الذى أُحبط على رئيس حزب ولاية شمال الراين - وستفاليا بالإضافة إلى هجوم أخر فى كولونيا العام الماضى .

كما تم إحباط هجمات أخرى كان مخططا لها فى شيمنيتز ولودفيغسهافن وشويرين ولور ساكسونيا وكارلسروه وفرانكفورت. بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط هجمات كانت تسهدف جنود الجيش الألمانى فى عامى 2016 و 2017 من قبل السلطات .

ونشرت الشرطة تلك البيانات عقب بدء عملية على مستوى البلاد صباح اليوم الأربعاء، لتفتيش حوالى 90 عقارًا فى تسع ولايات فيدرالية. وتتعلق الغارات بمنظمات يشتبه فى أنها تمول حركة حماس الفلسطينية.

 


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السلطات الالمانيه

هجوم ارهابى

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