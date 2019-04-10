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السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 15 قطارا بالوجه البحرى فى شهر رمضان

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:05 م
السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 15 قطارا بالوجه البحرى فى شهر رمضان تعديل مواعيد قطارات الوجة البحرى
كتب رضا حبيشى
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قررت هيئة السكة الحديد إعلان حالة الطوارئ بقطاعاتها وورش الصيانة فى إطار استعداداتها لشهر رمضان، منتهية من تعديلات مواعيد بعض القطارات لتناسب مواعيد الإفطار بالشهر الكريم.

وشملت التعديلات مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى، فيما لم تشهد قطارات خطوط الصعيد أى تغييرات، حيث إنه لن يطرأ على مواعيد قطاراتها أى تعديلات.

ووفق منشور داخلي لهيئة السكة الحديد يتضمن تعليمات التشغيل التى سيتم العمل بها خلال شهر رمضان، على أن يتم بدء العمل بالمواعيد الجديدة ابتداء من 6 مايو المقبل، وشملت التعديلات فى مواعيد القطارات 15 قطارا بخطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ المنصورة والقاهرة ـ الإسماعيلية وطنطا ـ المنصورة والعكس، على أن يستمر العمل بمواعيد رمضان حتى 3 يونيو 2019.

وجاء بالتعديلات تعديل مواعيد قطار سياحى رقم 1915 القاهرة ـ المنصورة ليقوم الساعة 15.10 بدلا من 17.00، وقطار مكيف رقم 925 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 17.00 بدلا من 17.10، وقطار مكيف رقم 927 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 20.00 بدلا من 19.00، وقطار سياحى رقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية ليقوم 17.10 بدلا من 17.45، وقطار مكيف رقم 926 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 19.45 بدلا من 19.00، وقطار مكيف رقم 928 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 16.00 بدلا من 18.00.

وتضمنت التعديلات تعديل موعد قطار مكيف رقم 915 القاهرة الإسكندرية ليقوم 15.20 بدلا 15.10، وقطار اكسبريس رقم 21 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 15.30 بدلا من 15.20، وقطار اكسبريس رقم 31 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم من بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من 19.59 ليصل الإسكندرية 22.10 بدلا من 22.25، وقطار اكسبريس رقم 32 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم من ايتاى البارود 19.55 بدلا من 20.10 ليصل القاهرة 22.05 بدلا 22.20.

كما ضمت التعديلات تعديل موعد قيام قطار رقم 44 المنصورة ـ طنطا ليقوم 07.50 بدلا من 08.00، وقطار اكسبريس رقم 297 طنطا ـ المنصورة ليقوم 08.10 بدلا من 07.45 ليصل المحلة الكبرى الساعة 08.45 بدلا من 08.20 ويصل المنصورة 09.15 بدلا من 08.50 مع وقوفه ثوانى بمحطتى صفط تراب ومنية شنتنا عياش خلال شهر رمضان فقط.

وتحتوى تعديلات جدول تشغيل القطارات خلال شهر رمضان تعديل موعد قيام قطار رقم 59 طنطا ـ المنصورة ليقوم 13.30 بدلا من 13.10 ليصل المحلة الكبرى 14.13 بدلا من 13.52 ويصل المنصورة 15.00 بدلا من 14.40، وقطار رقم 268 المنصورة ـ طنطا ليقوم 13.25 بدلا من 13.00 ليصل المحلة الكبرى 14.13 ويصل طنطا 14.55 بدلا من 14.30.

 


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