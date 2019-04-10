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السفارة الأمريكية بالقاهرة تبرز زيارة السيسى لواشنطن

الأربعاء، 10 أبريل 2019 03:51 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تبرز زيارة السيسى لواشنطن
هناء أبو العز
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أبرزت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على حسابها الرسمى"تويتر" زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنظيره الأمريكى دونالد ترامب، مشيرة إلى اجتماعهما اليوم لبحث العديد من المسائل الهامة من بينها: تعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز الأمن الإقليمى، فضلا عن العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة ومصر.
 
وأشارت السفارة إلى كلمة الرئيس الأمريكى، قائلًا:"علاقتنا لم تكن أبدًا أقوى من اليوم، ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما فى ذلك العسكرية والتجارية ".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد غادر العاصمة الامريكية واشنطن فى ختام زيارة استمرت لمدة يومين.

ويستكمل الرئيس السيسى جولته الخارجية التي تضم كل من كوت ديفوار والسنغال، حيث كان قد بدأها مطلع الأسبوع الجارى بزيارة إلي دولة غينيا .

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف راضي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من كوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

 

 

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السيسى

ترامب

علاقات امريكية مصرية




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