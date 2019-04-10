السفارة الأمريكية بالقاهرة تبرز زيارة السيسى لواشنطن

هناء أبو العز

أبرزت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على حسابها الرسمى"تويتر" زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنظيره الأمريكى دونالد ترامب، مشيرة إلى اجتماعهما اليوم لبحث العديد من المسائل الهامة من بينها: تعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز الأمن الإقليمى، فضلا عن العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأشارت السفارة إلى كلمة الرئيس الأمريكى، قائلًا:"علاقتنا لم تكن أبدًا أقوى من اليوم، ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما فى ذلك العسكرية والتجارية ".