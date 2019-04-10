السعودية تنفى أنباء عن عملية سطو مسلح على بنك الرياض بجدة

كتب محمد جمال

نفت شرطة مكة فى المملكة العربية السعودية أنباء تحدثت عن تعرض بنك الرياض فى جدة للسرقة، مشيرة إلى عدم صحة هذه المعلومات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحات للمتحدث باسم شرطة مكة، أكد فيها عدم صحة الأنباء التى تحدثت عن تعرض البنك لعملية سطو.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن رجلا قام بتحطيم حواجز زجاجية وأجهزة حاسب آلى، إثر مشادة بينه وبين أحد الموظفين، وقد تعاملت الشرطة مع الأمر

وكان قد نشر بعض المغردين مقاطع فيديو قالوا إنه لعملية سطو على بنك الرياض في جدة.