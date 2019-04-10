السجن المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنشأة ناصر

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاشتراك مع اثنين آخرين، فى الاتجار فى الحشيش بمنطقة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى السيد، وهانى ربيع، وأمانة سر يحيى عبج الرشيد وعامر على.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 5054 لسنة 2018 جنايات منشأة ناصر، أن النقيب محمود حسن سرحان معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، حال مروره أبصر المتهمون "ياسر . س .على" 44 سنة ، موظف بمصلحة الضرائب، "محمد . س . م" 25 سنة، عامل بشركة دعاية وإعلان، و"محمد . م . ال" 33 سنة، عاطل –الصادر بشأنه الحكم- مستقلين سيارة تسيير عكس اتجاه الطريق العام فتوجه صوبهما فقام قائد السيارة هو المتهم الثالث بالفرار من السيارة وبضبط السيارة وتفتيشها عثر بها على 11 قطعة حشيش ومبلغ مالى وبضبط المتهمين الأول والثانى عثر معهما على هاتفين محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا له بإحرازها بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع، وذلك باشتراكهما مع المتهم الثالث وأن السيارة المضبوطة ملك المتهم الثالث وتستخدم فى ترويج المواد المخدرة.