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السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 3 ملايين لضابط مكافحة المخدرات المتهم بالرشوة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 06:36 م
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 3 ملايين لضابط مكافحة المخدرات المتهم بالرشوة رشوة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، والعزل من الوظيفة فى اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية، كما قضت المحكمة بإعفاء كلا من "موفق.ع"، و"محمد.س" من تهمة تقديم الرشوة.

 

ويواجه "عماد الدين .ع" 53 عامًا تهمة تقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

 

وتضم قائمة المتهمين، فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، إضافة إلى "عماد الدين .ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلا من "موفق ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد .س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.


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