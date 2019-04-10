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الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء لغرفة التجارة الأمريكية (فيديو)

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:46 م
الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء لغرفة التجارة الأمريكية (فيديو) جانب من حضور الرئيس السيسي مأدبة عشاء غرفة التجارة الأمريكية
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أقامت غرفة التجارة الأمريكية عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وخلال حفل العشاء بمقر الغرفة، أشاد أعضاء الغرفة بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر و التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن كم المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، لتكون مصر نموذج يحتذى به دوليا على صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولي.
 
قامت غرفة التجارة الأمريكية عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وخلال حفل العشاء بمقر الغرفة، أشاد أعضاء الغرفة بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر و التدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن كم المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، لتكون مصر نموذج يحتذى به دوليا على صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولي.
 
 
 
وأكد أعضاء الغرفة على تطلعهم لتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات،لا سيما الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (1)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (2)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (3)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (4)
 
غرفة التجارة الأمريكية تقيم عشاء للسيسى (5)

 

 


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السيسي

مأدبة عشاء

غرفة التجارة الأمريكية




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