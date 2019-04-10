الدولة تغذى المدن العمرانية بـ2807 كم طرقا جديدة.. و"السادات" الأعلى بـ634 كم

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الطرق الجديدة التى غذت الدولة بها المدن العمرانية خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ إطلاق مخطط الشبكة القومية للطرق فى منتصف عام 2014، حيث أظهرت البيانات أن أطوال تلك الطرق الجديدة بلغت 2807 كيلومترات على مستوى 22 مدينة جديدة بجانب القرى السياحية.

وأوضحت البيانات الإحصائية، استحواذ مدينة السادات على النصيب الأكبر من إجمالى الطرق المنفذة للمدن الجديدة خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2017/2018، بأطوال جديدة بلغت 634 كم، بعد أن كان إجمالى أطوال الطرق فى تلك المدينة يبلغ 74 كم فقط حتى نهاية عام 2013/2014، لترتفع الآن إلى 708 كم بعد تغذية المدينة بالطرق الجديدة المذكور أطوالها على مدار السنوات الخمس الأخيرة.

وطبقا للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، جاءت أطوال الطرق الجديدة التى تم تغذية المدن العمرانية والقرى السياحية بها خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2017/ 2018، كالتالى: