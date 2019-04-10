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الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ قطة محتجزة فى عقار مهجور.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:22 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ قطة محتجزة فى عقار مهجور.. فيديو انقاذ القطه
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت الحماية المدنية بالإسكندرية فى إنقاذ قطة محتجزة فى شرفة بشقة فارغة من السكان داخل عقار مهجور بالدور الثالث بدائرة قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية.

البداية تبلغ لقوات الحماية المدنية بالإسكندرية بوجود قطة محتجزة بعقار مهجور تحركت على الفور سيارة الإنقاذ وبواسطة السلم الهيدروليكى صعد رجال الحماية المدنية وتم إنقاذ القطة وذلك وسط تصفيق المارة لإنقاذ القطة.

وأكد شهود العيان أن القطة ظلت محتجزة 4 أيام وفشل محاولة إنقاذها أو إرسال لها الطعام، وعند تبليغ إحدى السيدات شرطة النجدة والحماية المدنية، تحركت على الفور وتم إنقاذها فى وقت قياسى.

 

 

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