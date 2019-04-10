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الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة الأمريكية تسجل عجزا قدره 147 مليار دولار فى مارس

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:09 م
الحكومة الأمريكية تسجل عجزا قدره 147 مليار دولار فى مارس الدولار الأمريكي
رويتزر
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 قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا فى الميزانية بلغ 147 مليار دولار فى مارس .

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 180 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة إن الانفاق الاتحادى في مارس بلغ 376 مليار دولار، بانخفاض قدره 10% عن الشهر نفسه من العام الماضى، فى حين زادت الإيرادات 9 % إلى 229 مليار دولار.

وبلغ مجمل العجز فى الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 691 مليار دولار، مقارنة مع 600 مليار دولار فى الفترة المماثلة قبل عام. وتبدأ السنة المالية فى الولايات المتحدة فى أول أكتوبر.

 

 


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الولايات المتحدة

رويترز

وزارة الخزانة الأمريكية

لسنة المالية فى الولايات المتحدة

عجز الموازنة الامريكية




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