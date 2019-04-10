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الحبس 3 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالاكراة فى المنوفية

الأربعاء، 10 أبريل 2019 10:57 ص
الحبس 3 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالاكراة فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمدفتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بحبس "أحمد .ج"، و "أحمد.م" وذلك لسرقتهما المواطنين بالإكراه بمركز قويسنا .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "أحمد .ج" ، و "أحمد .م" لسرقتهما المواطنين بالإكراه بمركز قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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