الحبس 3 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة المواطنين بالاكراة فى المنوفية

المنوفية - محمدفتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بحبس "أحمد .ج"، و "أحمد.م" وذلك لسرقتهما المواطنين بالإكراه بمركز قويسنا .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "أحمد .ج" ، و "أحمد .م" لسرقتهما المواطنين بالإكراه بمركز قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.