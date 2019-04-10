الجيزة تضبط 22 طن تمور فاسدة داخل مصنع بالبدرشين قبل توزيعها بالأسواق

وجهت محافظة الجيزة من خلال أجهزة مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ضربة جديدة للمنشآت الغذائية المخالفة والتى تروج وتبيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمى.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم ضبط مصنع بمركز ومدينة البدرشين يقوم بتجهيز وتعبئة التمور والعجوة الفاسدة و غير الصالحة للاستخدام الآدمى، حيث تم ضبط 22 طن تمور فاسدة مجهزة قبل بيعها للمواطنين وتوزيعها بالأسواق.

وأشار راشد انه تم التحفظ على كل المعدات والأدوات الموجوده بالمصنع بالكامل من معدات فرم وتعبئة وتغليف ولصق وأقفاص التشوين والأدوات المستخدمة أضافه الى انه تم أتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب فى الغذاء والمنتجات التى يتناولها المواطنين .

ووجه المحافظ مدير مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى وتكثيف الحملات لتمشيط الأسواق من أى سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر وعدم السماح بالتلاعب بأقوات المواطنين وغذائهم حفاظا على سلامتهم.

مشيراً ان الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة لتحقيق دورها الرقابى على الأسواق لخدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والسلاسل التجارية خاصة مع اقتراب موسم شم النسيم وشهر رمضان المبارك وكلاهما يشهد اقبال المواطنين على السلع الغذائية المختلفة مما يستدعى اليقظة التامة من الاجهزة الرقابية .