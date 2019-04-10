video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التايمز: رئيس المجلس الأوروبى حذر ماكرون من إذلال تيريزا ماى بسبب البريكست

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:12 ص
التايمز: رئيس المجلس الأوروبى حذر ماكرون من إذلال تيريزا ماى بسبب البريكست تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة "التايمز" أن قادة الدول الأوروبية حثوا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على عدم "إهانة" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى كثمن لمنحها تمديد لفترة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وأوضحت الصحيفة البريطانية -فى موقعها على الانترنت اليوم الأربعاء، أنه فى مناشدة قبل القمة الحاسمة التى تعقد الليلة، دعا رئيس المجلس الأوربى دونالد توسك، قادة الاتحاد إلى التعامل مع بريطانيا باحترام، وإما المخاطرة بتسميم العلاقات المستقبلية معها.

وحذر توسك من أن النهج المفضل لدى الرئيس الفرنسى المتمثل فى التمديد بشروط مراجعة "حسن السلوك" من شأنه أن يخلق الكثير من العقبات وحالة من عدم اليقين لشركات والمواطنين الأوروبيين.

وبدلاً من ذلك، ناشد الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة أن تقدم للسيدة ماى "تمديدًا مرنًا" لمدة تصل إلى عام، وهو ما سينتهى بمجرد تصديق بريطانيا على اتفاقية الانسحاب، قائلا :" هذا سوف يسمح لبريطانيا بإعادة التفكير فى الأمر."

وتوجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أمس الثلاثاء، إلى برلين وباريس، حيث تكافح من أجل التوصل إلى حل لأزمة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.. والتقت ماى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى برلين، ثم تلتقى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس من أجل مناقشة عملية الخروج من الاتحاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تريزا ماى: الفرصة مازالت سانحة للتوصل لحل وسط مع المعارضة بشأن البريكست

ماكرون: طلب بريطانيا بتمديد موعد البريكست سابقا لأوانه

رئيسة الوزراء البريطانية تستدعى حكومتها لإجراء محادثات أزمة بشأن البريكست

التايمز

المجلس الاوروبى

ماكرون

تيريزا ماى

البريكست




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة