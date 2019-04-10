التايمز: رئيس المجلس الأوروبى حذر ماكرون من إذلال تيريزا ماى بسبب البريكست

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة "التايمز" أن قادة الدول الأوروبية حثوا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على عدم "إهانة" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى كثمن لمنحها تمديد لفترة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وأوضحت الصحيفة البريطانية -فى موقعها على الانترنت اليوم الأربعاء، أنه فى مناشدة قبل القمة الحاسمة التى تعقد الليلة، دعا رئيس المجلس الأوربى دونالد توسك، قادة الاتحاد إلى التعامل مع بريطانيا باحترام، وإما المخاطرة بتسميم العلاقات المستقبلية معها.

وحذر توسك من أن النهج المفضل لدى الرئيس الفرنسى المتمثل فى التمديد بشروط مراجعة "حسن السلوك" من شأنه أن يخلق الكثير من العقبات وحالة من عدم اليقين لشركات والمواطنين الأوروبيين.

وبدلاً من ذلك، ناشد الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة أن تقدم للسيدة ماى "تمديدًا مرنًا" لمدة تصل إلى عام، وهو ما سينتهى بمجرد تصديق بريطانيا على اتفاقية الانسحاب، قائلا :" هذا سوف يسمح لبريطانيا بإعادة التفكير فى الأمر."

وتوجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أمس الثلاثاء، إلى برلين وباريس، حيث تكافح من أجل التوصل إلى حل لأزمة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.. والتقت ماى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى برلين، ثم تلتقى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس من أجل مناقشة عملية الخروج من الاتحاد.