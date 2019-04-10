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الاتحاد الأوروبى يدين حادث الشيخ زويد الإرهابى

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:52 ص
الاتحاد الأوروبى يدين حادث الشيخ زويد الإرهابى ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر
أ ش أ
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أدان الاتحاد الأوروبى، الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الثلاثاء، بالشيخ زويد بشمال سيناء وأسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وكتب ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء - ‏"ندين الهجوم الانتحارى الأخير فى شمال سيناء الذى أسفر عن سقوط ضحايا بين رجال الشرطة والمدنيين"..معربا عن خالص التعازى لأسر الضحايا.

وأكد السفير الأوروبى أنه "بدون الأمن، لن يكون ممكنا تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"..مشددا على مساندة الاتحاد الأوروبى، لمصر فى محاربة الإرهاب.

 


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