الأوقاف تلزم منتفعى ممتلكاتها بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع أو الطرد

أعلن المهندس سمير مصطفى الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأربعاء، أن كل سكن إداري لا يتم تغيير عداد الكهرباء الخاص به إلى مسبوق الدفع خلال شهر من تاريخه سيتم خصم 500 جنيه شهريا أو الاستهلاك الفعلى أيهما أكثر بداية من شهر مايو 2019 من المسكن عليه، على أن يتم الاستقطاع فورا من راتب مايو 2019، وما لم يتم تغيير العداد قبل 1 / 7 / 2019م إلى عداد مسبق الدفع سيتم إخلاء السكن فورا، ويتحمل الساكن مسئولية التنسيق مع المديرية واللجنة العليا للخدمات لسرعة تغيير العداد، علمًا بأن تكاليف تركيب العداد ستتحملها الوزارة لصالح شركة الكهرباء، على أن يتم تركيب العداد باسم الوزارة.

كما تلتزم كل مديرية أوقاف بفصل الكهرباء عن أي ملحق سكني أو إداري لا ينفذ هذه التعليمات خلال المدة المشار إليها.



