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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها السلع

الأربعاء، 10 أبريل 2019 01:14 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها السلع بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحاً عدد 6 نقاط ليغلق عند مستوى 2807.96 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 133.3 مليون سهم محققة ما قيمته 221.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2456 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 13 سهماً، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.
  
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 5.26%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 2.31%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.81%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان بنسبة 2.77%.
 
 
 
 

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