إلهان عمر تعلن تقدمها بمشروع قانون ينهى حظر ترامب للسفر فى 2017

كتبت: إنجى مجدى

قالت النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر، عبر حسابها على تويتر، إنها ستتقدم بمشروع قانون ينهى ما وصفته بحظر دونالد ترامب، المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقالت عمر، فى تغريدة على حسابها، إنها ستتقدم بمشروع قانون أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لإنهاء الحظر "البغيض" للمسلمين من قبل ترامب، فى إشارة إلى "حظر السفر" الذى أعلنه الرئيس الأمريكى بموجب قرار تنفيذى، قبل عامين، على دخول مواطنى 6 دول بينهم دول ذات أغلبية مسلمة.

وأشارت النائبة الديمقراطية فى ولاية مينيسوتا إلى أنه لا ينبغى حرمان أحدا من الحقوق الأساسية بسبب دينه أو عرقه أو أصله القومى. ويسعى مشروع القانون الذى يسمى بـ"قانون عدم التمييز ضد النازحين إلى الوطن" أو "قانون عدم الحظر" إلى وضع حد لحظر السفر الذى فرضته إدارة ترامب على مواطنى 7 دول وهى إيران واليمن وليبيا والصومال وسوريا، بالإضافة إلى عقوبات محدودة على كوريا الشمالية وفنزويلا.

وعلى الرغم من أن إعلان ترامب يستهدف مواطنى الدول التى ربما تشكل خطرا أمنيا على الولايات المتحدة بسبب انتشار الجماعات الإسلامية المتطرفة بها أو لأسباب سياسية، غير أن القرار أثارت غضب الكثيرون وقتها لأن أغلب الدول المستهدفة هى ذات أغلبية مسلمة.