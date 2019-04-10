video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طالب برش خرطوش فى مشاجرة للخلاف على لعب الكرة بشبرا الخيمة

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:05 ص
إصابة طالب برش خرطوش فى مشاجرة للخلاف على لعب الكرة بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

أصيب طالب برش خرطوش خلال مشاجرة مع اثنين من زملاءه على يد خال أحدهم لخلافات بينهم للخلاف على لعب الكرة بشبرا الخيمة، تم نقل النصاب لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتلقية أشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أحمد.م.م" 15 سنة، طالب ومقيم - بهتيم – دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالوجه والعين اليسرى وآثار رش خرطوش مستقر بالمخ والحالة العامه غير مستقره ولا يمكن إستجوابه .

على الفور تم أخطار العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من "كريم  .ع  .ع" 14 سنة، طالب، و"كريم.ر" 15سنة، طالب، مقيمان دائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما على لعب الكره، وعلى أثر ذلك قام أهلية الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب وعليه قام خال الأول المدعو "أحمد  م .ع" 37 سنة، سائق، بالحضور لمناصرته وقام بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزت، محدثاً إصابة سالف الذكر حال مروره بمكان المشاجرة، بسؤال والد المصاب المدعو "محمد.م.م" 58 سنة، موظف ومقيم ذات العنوان، إتهم الأخير بإحداث إصابة نجله. 

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعه عباره عن (فرد خرطوش محلى الصنع وبداخله فارغ طلقه خرطوش من ذات العيار، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13576 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص فاجأته أزمة قلبية على طريق شبين القناطر بأبوزعبل

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

مديرية امن القليوبية

شبرا الخيمة

اصابة طالب برش خرطوش

لعب الكرة

مشاجرة




لا تفوتك
للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

للمشاركة الصحيحة بالاستفتاء.. تعرف على حقوق وواجبات الناخبين بلجان الاقتراع

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"لاجارد"عقب لقاء السيسى: تقدم جيد لبرنامج الإصلاح المصرى..وملتزمون بالدعم

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

"الصحة" تتحمل تكاليف نقل مرضى جراحات قوائم الانتظار بين المستشفيات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

"المطلقة" لكارول سماحة تتخطى حاجز المليون الأول فى 10 أيام

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

صور.. جدارية محمد صلاح فى نيويورك تزين "تايمز سكوير" أهم ميادين العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة