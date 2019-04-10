إصابة طالب برش خرطوش فى مشاجرة للخلاف على لعب الكرة بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

أصيب طالب برش خرطوش خلال مشاجرة مع اثنين من زملاءه على يد خال أحدهم لخلافات بينهم للخلاف على لعب الكرة بشبرا الخيمة، تم نقل النصاب لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتلقية أشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أحمد.م.م" 15 سنة، طالب ومقيم - بهتيم – دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالوجه والعين اليسرى وآثار رش خرطوش مستقر بالمخ والحالة العامه غير مستقره ولا يمكن إستجوابه .

على الفور تم أخطار العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من "كريم .ع .ع" 14 سنة، طالب، و"كريم.ر" 15سنة، طالب، مقيمان دائرة القسم، وذلك لوجود خلافات بينهما على لعب الكره، وعلى أثر ذلك قام أهلية الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب وعليه قام خال الأول المدعو "أحمد م .ع" 37 سنة، سائق، بالحضور لمناصرته وقام بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزت، محدثاً إصابة سالف الذكر حال مروره بمكان المشاجرة، بسؤال والد المصاب المدعو "محمد.م.م" 58 سنة، موظف ومقيم ذات العنوان، إتهم الأخير بإحداث إصابة نجله.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعه عباره عن (فرد خرطوش محلى الصنع وبداخله فارغ طلقه خرطوش من ذات العيار، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13576 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.