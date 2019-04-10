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الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:58 م
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إصابة شخصين بحادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بقليوب

الأربعاء، 10 أبريل 2019 12:13 م
إصابة شخصين بحادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بقليوب تصادم سيارات - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أصيب شخصان بحادث تصادم سيارتى أجرة ونصف نقل بطريق مصر إسكندرية الزراعى، أمام قرية سنديون التابعة لمدينة قليوب، تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قرية سنديون التابعة لمدينة قليوب، مما أدى إلى إصابة شخصان، على الفور انتقل الرائد هانى حجازى رئيس وحدة مرور قليوب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام ، وإزالة آثار الحادث وتولت النيابة التحقيق.


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