إحالة ربة منزل قتلت حماتها لسرقتها للجنايات بالإسكندرية

وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بمقتل سيدة وإصابة زوجة ابنها على يد مجهول داخل شقة بالطابق الثالث، بالعقار رقم 10 بشارع الكامل، بمنطقة باكوس، شرق الإسكندرية.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وجود جثة سيدة تدعى "فريال. م. ر"، 70 عاما، ربة منزل على سرير غرفة النوم، ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الدولاب.

وبسؤال المدعوة "ضحى. ح. ع"، 30 عاما، زوجة ابن المجني عليها، ادعت قيام مجهول باقتحام المنزل وضربها وقتل المجني عليها وسرقتها وفر هاربا.

كلف مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وأكدت التحريات عدم صحة أقوال زوجة الابن بعدما تبين من فحص كاميرات المراقبة عدم دخول أو خروج أي شخص غريب للعقار وقت الحادث، فضلا عن سلامة منافذ الشقة.

وبمواجهة زوجة الابن بالتحريات وإعادة استجوابها، اعترفت أمام ضباط المباحث بارتكابها الواقعة لمرورها بضائقة مالية، مشيرة إلى أنها ضربتها على رأسها بمفك وكتمت أنفاسها باللحاف بعدما شاهدتها أثناء سرقة مبلغ مالي من دولاب غرفة النوم.

وأضافت المتهمة في التحقيقات، أن المبلغ المسروق كان عبارة عن 15 ألف جنيه تحتفظ بها الضحية لأعمال الخير، حيث كان معروفًا عنها إطعام المساكين، بالإضافة إلى أن الـ7 آلاف الأخري كانت قيمة معاشها هي وزوجها المتوفى، وعدد 2غويشة كانت ترتديها المجني عليها.

وكان المستشار أحمد غيث، رئيس نيابة الرمل أول، أمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وبانتهاء التحقيقات تقرر إحالتها لمحكمة الجنايات.