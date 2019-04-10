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أهالى الشيخ زويد ينددون بالإرهاب فى جنازات شهداء حادث السوق.. ويؤكدون: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

الأربعاء، 10 أبريل 2019 11:31 ص
أهالى الشيخ زويد ينددون بالإرهاب فى جنازات شهداء حادث السوق.. ويؤكدون: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا زيارة المحافظ للمصابين
شمال سيناء - محمد حسين
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شيع أهالى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، جثامين الشهداء الثلاثة فى حادث التفجير الإرهابى، الذى شهدته منطقة سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد امس، وهم "على سلامة شحادة"، 51 سنة، و"على عليان على "، 55 سنة ، والطفل "لقمان سليمان على" 4 سنوات، تم موراتهم التراب فى مقابر الشيخ زويد، بعد صدور قرار نيابة شمال سيناء بدفنهم، وشارك فى جنازاتهم عددا كبير من الأهالى، وهم يهتفون منددين يالإرهاب، ومؤكدين انه لن ينال من عزيمتهم وصمودهم ووقوفهم مع رجال الجيش والشرطة المدنية ضد الإرهاب .
 
وتواصلت فى مستشفى العريش العام، حالة الطوارئ والأستنفار لعلاج المصابين ضحايا الإنفجار، وقال الدكتور احمد منصور مدير المستشفى، انه تم نقل 3 حالات من بينهم للعلاج فى مستشفيات متخصصة خارج المحافظة لخطورة الحالة الصحية، وخروج حالتين بعد تعافيهم من اثار الحادث، فيما لايزال يرقد فى غرف العناية بالمستشفى بقية المصابين، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة بينهم 4 فى العناية المتوسطة، وبقية المصابين محتجزين فى أقسام الجراحة والمسالك والباطنة .
 
وتجمعت اعداد كبيرة من اهالى شمال سيناء، فى ساحة مستشفى العريش للأطمئنان على المصابين وزيارتهم، وواصل شباب التبرع بالدم لصالح المصابين فى بنك الدم بالعريش .
 
زيارة المحافظ للمصابين (1)
 
 

زيارة المحافظ للمصابين (2)
 

زيارة المحافظ للمصابين (3)
 

زيارة المحافظ للمصابين (4)
 

زيارة المحافظ للمصابين (5)
 
 

زيارة المحافظ للمصابين (6)
 

زيارة المحافظ للمصابين (7)
 

 

زيارة المحافظ للمصابين (8)
 

 

زيارة المحافظ للمصابين (9)
 

 

زيارة المحافظ للمصابين (10)
 
 
زيارة المحافظ للمصابين (11)
 

 

زيارة المحافظ للمصابين (12)
 

 


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