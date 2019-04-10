أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 - 4 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2019.

إيقاف تداول شركتين

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتى الأهرام للطباعة والتغليف، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

نهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.275 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 97.6 مليون ورقة مالية بقيمة 592 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.2 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.68%، والعرب على 3.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.54%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 36.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2371 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 19040 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1706 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 74.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 53.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.32%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.76%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 21.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.56%

- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.712 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.34%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.57%

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.508 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.71%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 12.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.23%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 26.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.03%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.79%