أردوغان يطالب بعد هزيمته بإلغاء انتخابات اسطنبول

اسطنبول (رويترز)

نقلت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قوله إن على سلطات الانتخابات إلغاء انتخابات اسطنبول المحلية، لوقوع مخالفات يتعلق أبرزها بتعيين مسئولى صناديق الاقتراع.

وأظهرت نتائج أولية فوز حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، بهامش ضئيل فى انتخابات البلديات باسطنبول، مما ينهى هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه أردوغان فى هذه المدينة على مدى 25 عاما.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة قام بها لموسكو هذا الأسبوع، إن اللوائح تتطلب تعيين مسؤولى صناديق الاقتراع من بين موظفى الخدمة المدنية بالدولة لكن هذا لم يحدث فى بعض الأماكن التى استعانت بموظفين من خارج هذه الفئة.

وقال "زملاؤنا أثبتوا ذلك. ومن الطبيعى أن يثير كل ذلك شكوكا. إذا نظروا للأمر نظرة صادقة، فسيؤدى ذلك إلى إلغاء (الانتخابات)".وأى قرار بشأن إلغاء الانتخابات يتعين اتخاذه من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وقال مسؤول كبير فى حزب العدالة والتنمية أمس الثلاثاء إن الحزب سيطالب بإجراء انتخابات جديدة فى اسطنبول بعد رفض طلبه إعادة فرز الأصوات فى أنحاء المدينة. وأجريت الانتخابات فى 31 مارس، وقال أردوغان يوم الاثنين إن الانتخابات المحلية شابتها "جريمة منظمة" فى صناديق الاقتراع باسطنبول.