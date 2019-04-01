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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:54 م
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1,130 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات العام المقبل

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:28 م
1,130 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات العام المقبل الجمعية العامة لرئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، لمناقشة الموازنة التخطيطية عن العام المالى 2019 / 2020 بمقر الشركة القابضة بالاسكندرية برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
 
وتقدمت شركة بورسعيد لتداول الحاويات، بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف تحقيقها خلال العام المقبل، وتم مناقشة الموازنة التخطيطية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وبحضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وتستهدف شركة بورسعيد لتداول الحاويات تداول عدد 600 ألف حاوية خلال عام الموازنة مقابل 500 ألف حاوية مستهدفة لعام 2018 / 2019 بنسبة نمو 20 %، حيث تم تقدير إيرادات النشاط الأساسى للشركة بنحو 1,130 مليار جنيه مقابل 900 مليون جنيه مستهدفة عام 2018 /2019 بنسبة نمو قدرها 25,5%، وتستهدف الشركة صافى ربح مبلغ 630 مليون جنيهاً مقابل 500 مليون جنيهاً بنسبة نمو 26 %. 
 
كما تستهدف شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع خطة استثمارية بمبلغ 191 مليون جنيه لتنفيذ شراء أوناش ساحة عملاقة جديدة وأناش شوكة وجرارات موانئ وإعادة تأهيل الساحات لرفع كفاءة معدل تداول الحاويات مع تطوير نظم إطفاء محطة كهرباء الحاويات.
 
 

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بورسعيد لتداول الحاويات

القابضة للنقل البحرى

قطاع الاعمال

جمعية عامة




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