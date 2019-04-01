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وزير النقل يعتمد تعيين نادر سمير رئيسا للهيئة العامة للطرق والكبارى

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:19 م
وزير النقل يعتمد تعيين نادر سمير رئيسا للهيئة العامة للطرق والكبارى جانب من اجتماع وزير النقل المهندس كامل الوزير
كتب رضا حبيشى
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أصدر وزير النقل، المهندس كامل الوزير، قراراً بتعيين المهندس نادر سمير رئيساً للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتعيين المهندس عادل ترك، رئيساً للشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى.
 
وأكد وزير النقل أهمية استكمال  تنفيذ المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى مجال الطرق والكبارى، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور مدن الصعيد والبدء فورا فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والأشراف على الطرق الداخلية التى تنفذها المحافظات، وفقاً لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة كافة المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة، مشيرا إلى أن الطفرة الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية في هذا المجال جاءت في ظل الإرادة السياسة غير المسبوقة، التى تدعم تنفيذ تلك المشروعات والتى كان لها أكبر الأثر  فى  تقدم مصر فى مجال جودة الطرق فى تصنيف التنافسية الدولية.
 
 

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