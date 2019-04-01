video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 10:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يشارك في مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:48 م
وزير الطيران يشارك في مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض وزير الطيران يشارك في مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

شارك الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني اليوم بمؤتمر الطيران المدني الدولي الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية  بمدينة الرياض و تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وتستمر فاعليات المؤتمر على مدار يومين ، بحضور عدد من وزراء الطيران و النقل والمواصلات ورؤساء سلطات الطيران المدني من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المختصين فى صناعة النقل الجوى وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني بالإضافة إلى شركات الطيران العالمية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، كما يناقش عبر جلسات وزارية رفيعة المستوى السياسات واللوائح والخطط المستقبلية التي تتعلق بصناعة النقل الجوى وتعزيز التعاون في مجال أمن وسلامة الطيران حول العالم، والتهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، كما يعد فرصة جيدة لطرح الرؤي والفرص الإستثمارية الخاصة بالقطاع في ظل النمو الإقتصادى الذى تشهده الصناعة من زيادة كبيرة في الحركة الجوية وتوسعات البنية التحتية للمطارات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات المطار تلقى القبض على صينى سرق متعلقات ركاب رحلة بكين فى الجو

تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الشهر المقبل.. مصر للطيران تبدأ أولى رحلاتها إلى العاصمة الرواندية كيجالي

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

وزير الطيران المدنى

الفريق يونس المصري

مؤتمر الطيران المدنى




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة