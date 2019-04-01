وزير الدفاع يشهد تخريج الدفعة 155 كلية ضباط احتياط

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتخريج الدفعة 155 من كلية الضباط الإحتياط ، دفعة الشهيد نقيب إحتياط عبد الله محمود عيسوى إبراهيم والذى تم ترقيته رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة إلى رتبة النقيب إحتياط أثر إستشهاده خلال المواجهات مع الإرهاب بشمال سيناء ، كما تم منحه نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية نظراً لآدائه البطولى خلال تنفيذ المهام الموكلة إليه ، وتقديراً وعرفاناً من القوات المسلحة أُطلق أسمه على الدفعة 155 ضباط إحتياط تكريماً وتخليداً لذكراه .

بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والإبتكارات التى نفذتها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية، وشملت العروض عدد من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي يمكن الاستفادة منها فى المجالين العسكرى والمدنى، بجانب بعض البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والزراعية والبيئية لتظل كلية الضباط الإحتياط تثرى القوات المسلحة بالعديد من المبتكرات والبحوث الفنية على أيدى رجالها المخلصين الذين يهدفون إلى رفعة شأن مصرنا الغالية.

وفى تقليد عسكرى قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الإحتياط العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام والذى عكس ماوصل إليه الطلبة من مستوي عالى فى الالتزام والإنضباط العسكرى، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريماً لارواح شهداء الوطن الأبرار.

وقام مساعد مدير الكلية بإعلان نتيجة التخرج للدفعة 155 دفعة الشهيد نقيب إحتياط عبدالله محمود عيسوى إبراهيم وقد بلغت نسبة النجاح 100%.

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين ، حيث قام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجيين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق علي منحه لهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأداءهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية .

وألقى مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أشار فيها إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة من الخريجين المؤهلين وفقاً لمنظومة علمية ومعايير دقيقه ليكونوا على أعلى درجات القوة والوعى والإدراك ويساهموا مع زملائهم فى الزود عن تراب الوطن وصون مقدساته.

وفى نهاية الاحتفال نقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة لخريجي الدفعة 155 وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية وإنضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة ، ليصبحوا رجال قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام والمسئوليات التى كلفهم الشعب بها.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن أمن مصر القومى وتأمين حدودها على كافه الإتجاهات الاستراتيجية مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مقدماً التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس حفاظاً على إستقرار الوطن والقضاء على الإرهاب البغيض .

وأشار الفريق اول محمد زكى إلى أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمسؤلياتهم تجاه الوطن ماضون بكل عزيمة فى معاونة كافه أجهزة ومؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى للإرتقاء بمصر وتوفير الحياه الكريمة لأبنائها .

كما أوصي القائد العام الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع علي كل ما هو جديد فى مجالات العلم والمعرفة والإستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية وخبرات وتجارب قادتهم والحفاظ علي أسلحتهم ومعداتهم والعمل علي تطوير آدائها للحفاظ على الكفاءة القتالية

للقوات المسلحة .

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزيرا التعليم العالى والشباب والرياضة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وعدد من قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين.