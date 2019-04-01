وزير الأوقاف يلتقى الأئمة المشاركين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية الجمعة

يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالأئمة وعدد من قيادة الأوقاف بمعسكر الوزارة التثقيفى بالإسكندرية يوم الجمعة القادمة الموافق 5 أبريل 2019.

يحضر اللقاء جميع القيادات الدعوية على مستوى مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات بمحافظة الإسكندرية، وقيادات الدعوة بمحافظات مطروح والبحيرة وكفر الشيخ على مستوى مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة ورؤساء الأقسام بالمديرية، وعدد من القيادات بالمحافظات الأخرى، وسيتم الاجتماع بقيادات باقى المديريات تباعا قبل بداية الشهر الفضيل.