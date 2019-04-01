video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يلتقى الأئمة المشاركين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية الجمعة

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:30 ص
وزير الأوقاف يلتقى الأئمة المشاركين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

يلتقي وزير الأوقاف  الدكتور محمد مختار جمعة، بالأئمة وعدد من قيادة الأوقاف بمعسكر الوزارة التثقيفى بالإسكندرية يوم الجمعة القادمة الموافق 5 أبريل 2019.

يحضر اللقاء جميع القيادات الدعوية على مستوى مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات بمحافظة الإسكندرية، وقيادات الدعوة بمحافظات مطروح والبحيرة وكفر الشيخ على مستوى مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة ورؤساء الأقسام بالمديرية، وعدد من القيادات بالمحافظات الأخرى، وسيتم الاجتماع بقيادات باقى المديريات تباعا قبل بداية الشهر الفضيل.

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الأوقاف تعلن عن 19 مدرسة قرآنية جديدة ليصل إجماليها 882

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن المسئولية وفضائل شعبان

وزاره الاوقاف

الدعوة

كفر الشيخ




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة