وزير الأوقاف يرقى 6 قيادات شبابية لشغل مناصب قيادية بالوزارة

اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة قرارًا بتكليف كل من : الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي بالقيام بأعمال الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، والمهندس إبراهيم عبد الفتاح إسماعيل القصاص ، بالقيام بأعمال الإدارة المركزية للشئون الفنية ، والشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين ، بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم .
كما اعتمد تجديد تكليف كل من: رفيق إبراهيم أبو المجد القاضي بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير ، والشيخ عبد الرحمن نصر أحمد نصار بالقيام بأعمال وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية لشئون الدعوة والبر، وندب الدكتور هشام عبد العزيز، مدير عام شئون القرآن الكريم للعمل بمكتب الوزير.
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