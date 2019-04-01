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وزيرة التضامن تحتفل غدا بـ "اليوم العالمى للتوحد "

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:58 م
وزيرة التضامن تحتفل غدا بـ "اليوم العالمى للتوحد " غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تشهد غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، غدا الثلاثاء ،  فعاليات الاحتفالية  التي تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا  باليوم العالمي للتوحد 2019.
 
تعقد الاحتفالية تحت عنوان  "  استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوى التوحد  " ،  ومن المقرر أن تتناول الاحتفالية  التعريف بأول تطبيق تكنولوجي للتواصل البديل للأشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامي حيث سيتم عرض الأسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد .
 
هذا ويعد تطبيق " كلامي " هو أول التطبيقات الالكترونية  التي تصدر باللغة العربية لمساعدة  الأشخاص المبصرين غير الناطقين على التواصل اللفظي ، وذلك من خلال الصور حيث يتيح التطبيق للمستخدم تكوين جمل تعبيرية من خلال اختيار وتضمن قوائم كلامي مجموعة من الصور والكلمات الاكثر شيوعاً واستخداماً في الحياة اليومية من قبل الاطفال والكبار في المجتمع وهو يعد خطوة على طريق تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الدمج في التعليم والمجتمع
 
ومن المقرر أن تفتتح  غادة والى  ،على هامش الاحتفالية  معرضا لمنتجات أبناء الجمعية من ذوى التوحد يضم العديد من الانتاج اليدوي المتميز من الاكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميزة ، هذا وتأتى الاحتفالية انطلاقة لعدد من الفعاليات التي تقام برعاية الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذى يأتي في الثاني  من أبريل كل عام حيث  من المقررأن تضاء  مباني الوزارة مساء غدا الثلاثاء  باللون الأزرق تضامنا مع مصابي التوحد ، ودعوة لأهمية التوعية المجتمعية  بحقوق ذوى التوحد ومساعدة المصابين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وكأفراد قادرين على الإنتاج داخل المجتمع.
 
 

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