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وزارة الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ892 ألف طن

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:00 ص
وزارة الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ892 ألف طن الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى
كتب عز النوبى
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 قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ  بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة وخاصة الموالح، بلغت  صادرات الموالح 892 ألف طن إلى جميع دول العالم وجارى الشحن والتصدير .
 
 وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن  هناك إجراء مشدد على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن  زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
 
وأكد تقرير الحجر  الزراعى، أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.
 
كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حذرت الشركات المصدر من استخدام أختام  بخلاف الأختام المعتمدة من الحجر الزراعى، خاصة بعد  تغيير جميع الأختام المستخدمة  لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أن الأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.
 

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