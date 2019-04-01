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ننشر أسماء ضحايا انهيار حفرة عميقة بالوادى الجديد

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:36 م
ننشر أسماء ضحايا انهيار حفرة عميقة بالوادى الجديد اسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد – فريق المحافظات
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لقى طفل مصرعه، وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم الاثنين، في حادث انهيار حفرة أثناء قيامهم بالتنقيب فى منطقة جبلية بالقرب من نقطة الكيلو 165 على طريق "الخارجة – أسيوط" بمحافظة الوادى الجديد.

 

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال، إخطارا، يفيد مصرع يوسف رجب جميل، 13 سنة ومقيم المعصرة بمنطقة حلوان، وإصابة كل من أحمد حماد حسن على، 33  سنة، عبد الحكيم عبد الهادى محمد 33 سنة، أحمد رجب السيد طه 24 سنة، وأحمد محمد عبد السلام العبد، 35 سنة، وجمعيهم من مركز العدوة فى المنيا. وتم نقل الجثة والمصابين لتلقى العلاج، إلى مستشفى الخارجة العام،  تحت حراسة الشرطة وجارى تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.


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