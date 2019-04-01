ميركل تبحث هاتفيا مع رئيس أوكرانيا الأوضاع فى بلاده

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بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو، تنفيذ اتفاقات مينسك والمهمة المرتقبة للأمم المتحدة فى شرق أوكرانيا، موضحًا أنهما تبادلا وجهات النظر حول مصير البحارة الأوكرانيين الـ 24 الذين تم اعتقالهم في نوفمبر الماضي في مضيق "كيرتش" واحتجازهم في روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان زايبرت - في بيان - إن المستشارة الألمانية أجرت اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني هنأته خلاله على وصوله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية إن المستشارة الألمانية بحثت مع الرئيس الأوكراني الوضع في القرم.