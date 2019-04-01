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الإثنين، 01 أبريل 2019 10:34 م
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ميركل تبحث هاتفيا مع رئيس أوكرانيا الأوضاع فى بلاده

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:05 م
ميركل تبحث هاتفيا مع رئيس أوكرانيا الأوضاع فى بلاده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
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بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو، تنفيذ اتفاقات مينسك والمهمة المرتقبة للأمم المتحدة فى شرق أوكرانيا، موضحًا أنهما تبادلا وجهات النظر حول مصير البحارة الأوكرانيين الـ 24 الذين تم اعتقالهم في نوفمبر الماضي في مضيق "كيرتش" واحتجازهم في روسيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان زايبرت - في بيان - إن المستشارة الألمانية أجرت اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني هنأته خلاله على وصوله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية إن المستشارة الألمانية بحثت مع الرئيس الأوكراني الوضع في القرم.


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