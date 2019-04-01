"مطار القاهرة" يستقبل وفود مؤتمر "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"

كتب محمود عبد الغنى

خصص مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، فريقًا من العلاقات العامة، لاستقبال الوفود الأفريقية، المشاركين فى مؤتمر "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"، الذى تنطلق فعالياته فى شرم الشيخ غدا الثلاثاء، حيث وصل خلال الساعات الماضية عددا من المسئولين بوزارات الخارجية بالدول الأفريقية بالإضافة إلى ممثلى رؤساء بعض الدول الأفريقية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وإعادة سفرهم على الرحلات الداخلية المغادرة إلى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن مؤتمر "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"، ينعقد للمرة الأولى، عقب تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، فى مطلع فبراير الماضى، ويستكمل مناقشة القضايا الأفريقية المشتركة على مستوى المسئولين الأفارقة من وزراء الخارجية وممثلين عن الرؤساء.