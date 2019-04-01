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مصطفى الفقى يلتقى جمهور معرض الإسكندرية للكتاب.. غدا

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:32 م
مصطفى الفقى يلتقى جمهور معرض الإسكندرية للكتاب.. غدا الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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يلتقى الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، جمهور معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، فى لقاء مفتوح الساعة الرابعة عصرا غدا الثلاثاء الموافق 2 إبريل 2019.

ويلقى الدكتور مصطفى الفقى خلال اللقاء كلمة بعنوان "مصر تطرق أبواب المستقبل.. رؤية موضوعية"، ثم يفتح النقاش مع الجمهور ورواد المعرض.

يذكر أن الدكتور مصطفى الفقى قد تقلد العديد من المناصب فى السلك الدبلوماسى المصرى بعد حصوله على دكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية من جامعة لندن، وعمل سفيرًا لمصر فى العديد من الدول، بالإضافة إلى عمله فى الرئاسة المصرية، كما تقلد العديد من المناصب المرموقة فى هيئات عربية ودولية، وهو أحد مؤسسى الجامعة البريطانية فى مصر وأول رئيس لها، ويحاضر الفقى فى العديد من الجامعات المصرية والدولية، وله عشرات الإصدارات والعديد من الإسهامات فى القطاع الأكاديمى والثقافى وفى المجتمع المدنى.


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