مصر للطيران تسير 4 رحلات لنقل 960 معتمر فلسطينى السعودية.. اليوم

كتب هانى عثمان

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 4 رحلات جويه إلى الأراضي المقدسة، لنقل 960 معتمرا فلسطينيا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

ونقلت شركة مصر للطيران 4100 معتمر فلسطيني إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة على متن 16 رحلة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وتستمر شركة مصر للطيران فى تسيير الرحلات حتى ٥ يونيو المقبل، بعد انطلاقها فى 4 مارس الماضى، بواقع ٤ رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص ٣٣٠-٢٠٠.