مصرع 15 مهاجرًا من هايتى فى حادث غرق شمال ارخبيل تيركس وكايكوس

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أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الأمريكية مصرع 15 شخصًا من هايتى غرقًا قبالة ارخبيل "تيركس وكايكوس" الواقع شمال هايتى.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن سفينة تقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من هايتي غرقت في منطقة مكتظة بأسماك القرش الشرسة غرب إحدى الجزر غير المأهولة التابعة لارخبيل "تيركس وكايكوس" ، حيث تمكنت قوات حرس السواحل الأمريكية من إنقاذ 14 شخصًا منهم ، فيما اعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين.

ولم تتطرق الشبكة الأمريكية إلى عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة عند وقوع الحادث.

وكان شهر فبراير الماضي قد شهد مصرع 28 شخصًا من هايتي غرقًا قبالة السواحل الشمالية لجزر الباهاما.