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الإثنين، 01 أبريل 2019 04:14 ص
خالد صلاح
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مصرع مهاجر بنغالى وجرح 6 باكستانيين فى حادث بمقدونيا الشمالية

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:00 ص
مصرع مهاجر بنغالى وجرح 6 باكستانيين فى حادث بمقدونيا الشمالية حادث سير ارشيفية
أ ش أ
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 لقى مهاجر بنغالي مصرعه وجُرح 6 آخرون يحملون الجنسية الباكستانية في حادث سيارة في مقدونيا الشمالية.

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، امس الأحد، أن الحادث وقع إثر قيام قائد السيارة بإبلاغ الركاب المهاجرين بضرورة القفز من السيارة لاقتراب دورية شرطة، حيث لقى المهاجر البنغالي مصرعه فيما أصيب الباكستانيون الستة بجراح متفاوتة.

وأضافت الشبكة أن السيارة كانت تقل نحو 15 شخصًا من الأجانب في طريقهم من حدود اليونان إلى حدود مع صربيا عبر مقدونيا الشمالية، مشيرة إلى أن قائد السيارة تمكن من الفرار.


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مهاجر بنغالي

مقدونيا

باكستان




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