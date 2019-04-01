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الإثنين، 01 أبريل 2019 10:34 م
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مصرع طالبة ثانوى صدمها قطار بمركز الفشن جنوب بنى سويف

الإثنين، 01 أبريل 2019 09:50 م
مصرع طالبة ثانوى صدمها قطار بمركز الفشن جنوب بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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لقيت طالبة مصرعها مساء اليوم الإثنين صدمها قطار بمركز الفشن جنوب بنى سويف .

وتلقى العقيد جمال كامل، مأمور مركز شرطة النقل والمواصلات ببنى سويف، إخطارا من المقدم وليد طاحون رئيس مباحث النقل يفيد باصطدام القطار القادم من القاهرة بـ"علا أحمد فهمى على"، طالبة ثانوى 17 سنة، تقيم قرية الزرابى بمركز الفشن، أثناء محاولتها عبور مزلقان محطة مدينة الفشن .

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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