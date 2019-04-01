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مروان عبد الرازق: نسعى لتصدير البراند المصرى وخبراء دوليين فى قمة التجزئة

الإثنين، 01 أبريل 2019 05:30 م
مروان عبد الرازق: نسعى لتصدير البراند المصرى وخبراء دوليين فى قمة التجزئة
كتب – إسلام سعيد - تصوير سامى وهيب
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قال مروان عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة "فرنشايز جيت" ومؤسس معرض "بيزنكس الدولي، إن شركته تعمل على عدد من المشروعات وعملاء عدة فى مجال الفرنشايز مضيفا:"نساعد الشركات الكبيرة على التوسعات وكذلك توسعات المشروعات الصغيرة للشباب"، مشيرا إلى أن توجه شركته حاليا هو تصدير البراند المصرى للخارج للأسواق فى أفريقيا".

مروان عبد الرازق (8)

وبشأن أبرز مشروعات الشركة، أشار لـ"اليوم السابع"، إلى أن تصدير البراند والعلامة التجارية المصرية يعد تصدير للمنتج والثقافة المصرية، وإذا نظرت إلى العلامات التجارية الموجودة فى مصر ورغم كونها أجنبية إلا أن الشعب اعتاد عليها وهو ما نسعى له حاليا وهو استغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى من أجل تصدير البراند المصرى وليس المنتج فقط.

مروان عبد الرازق (1)

وأكد أنه يتم حاليا إقامة معرض بيزنكس الدولى فضلا عن قرب انطلاق قمة مرتقبة عن تجارة التجزئة فى مصر خلال يوم 10 أبريل الجارى بمشاركة قرابة 100 شركة مصرية ، متابعا: "سنبدأ أولا فى مصر وبعد ذلك سنتحرك بالعملاء والعلامات التجارية لوضعهم على الخريطة العالمية سواء فى أفريقيا، على أن تشهد القمة حلقات نقاشية وبمشاركة أكبر خبراء صناعة الفرانشايز فى العالم للاستفادة من خبراتهم".

مروان عبد الرازق (3)

وأوضح عبد الرازق، أن التجارة الإليكترونية فى تزايد مستمر مقارنة بالتجارة التقليدية، مضيفا: لذلك نسعى إلى نقل التجارب الدولية فى هذا المجال من خلال مشاركة 3 خبراء أجانب فى قمة التجزئة منهم خبير أمريكى دولى له باع كبير فى هذا الأمر، كما ستشارك علامات تجارية ضخمة مشددا على أن هناك رعاية من الحكومة من خلال جهاز التجارة الداخلية ووزارة التموين كما يشارك ممثل لشركة العاصمة الإدارية.

مروان عبد الرازق (4)

وتطرق إلى أن معرض بيزنكس الدولى سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل وهذا المعرض يسعى إلى مخاطبة المستثمر المصرى سواء كبير أو صغير، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة لهؤلاء المستثمرين، لكنه أكد أن التركيز حاليا على قمة تجارة التجزئة والتى نسعى لأن يكون أحد أكبر الأحداث عن التجارية التى يشهدها مصر

مروان عبد الرازق (6)

وأوضح عبد الرازق، أن أعمال الفرنشايز فى مصر لا تحتاج إلى قانون، فدول كثيرة ليس بها قانون فرنشايز فانجلترا أحد أكبر الدول التى ينتشر فيها الفرنشايز ورغم ذلك لا يوجد بها قانون، مضيفا: تنظيم منح العلامة التجارية يحتاج فقط إلى عقد بين الطرفين، وفى ظل القوانين التجارية الحالية فى مصر فإن القانون يحافظ فعليا على العلامات التجارية.

 

مروان عبد الرازق (2)

واستطرد أنه لا يوجد قانون فى مصر لتنظيم الفرنشايز ورغم ذلك الاستثمارات فى الفرنشايز تتوسع بصورة دائمة، لافتا إلى أن نشاط الفرنشايز يمكن أن يكون داعم لتوجهات الدولة فى الانتشار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة المحافظات، مضيفا: نسعى إلى توسيع قاعدة العاملين فى هذا المجال، و الفرنشايز يمكنه المساهمة فى نشر الخبرات التجارية والفنية ونشر العلامات التجارية".

وتعليقا على سرقة العلامات التجارية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فرنشايز جيت" أن القانون التجارى فى مصر يعطى للعلامات التجارية حقوقها، ويواجه بصورة واضحة سرقة العلامات، مضيفا: خلال قمة التجزئة نسعى إلى اتاحة تجميع أكبر عدد من البراندات والعلامات التجارية والبنوك والمستثمرين سواء من مصر أو الخارج.

 

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