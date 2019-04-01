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محمد بن راشد يفتتح "دبى أرينا" كأكبر قاعة فعاليات مغطاة فى الشرق الأوسط

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:53 م
محمد بن راشد يفتتح "دبى أرينا" كأكبر قاعة فعاليات مغطاة فى الشرق الأوسط الشيخ محمد بن راشد
كتبت ريهام عبد الله
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شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، حاكم دبى، فى افتتاح قاعة "دبى أرينا"، باعتبارها أكبر قاعة فعاليات مغطاة ومكيفة فى الشرق الأوسط.

 

وقال بن راشد:"أثناء إطلاق "دبي أرينا".. أكبر قاعة فعاليات مغطاة ومكيفة في الشرق الأوسط.. سنطلق كل يوم شيئا جديدا.. وسنضيف كل يوم معلم مختلف.. وسنستمر كوجهة أولى للسياحة والفعاليات والتجارة والاقتصاد المعرفي الجديد".

 

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

القاعة
القاعة

 

حاكم دبى
حاكم دبى

 

محمد بن راشد
محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد، شهد السبت الماضى  فعاليات الدورة 24 من بطولة كأس دبى العالمى لسباق الخيل، معربا عن سعادته بتواجد الخيول العربية المشاركة في كأس دبى العالمى في موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية.

 

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