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محافظ القاهرة يتفقد شارع 306 بالنزهة ومركز شبكات ومعلومات المحافظة

الإثنين، 01 أبريل 2019 05:29 م
محافظ القاهرة يتفقد شارع 306 بالنزهة ومركز شبكات ومعلومات المحافظة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه إبراهيم صابر نائب المحافظ و اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، أعمال إنشاء "شارع ٣٠٦ " الجديد بطريق المطار الذى يهدف لتوفير فرص عمل للشباب وينفذه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المحافظة. 

 
كما تفقد محافظ القاهرة مركز شبكات ومعلومات محافظة القاهرة الكائن بالشيراتون برفقه إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حيث استمع المحافظ لشرح واف من المهندسة أمل حنفى المسئولى عن المركز، عن دور المركز فى الحفاظ على المرافق العامة. 
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