محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية فى منطقة شق الثعبان.. صور

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان طبقاَ للرؤية والمخطط العام الذى وضعته المحافظة لتنمية وتطوير المنطقة الصناعية المتخصصة فى مجال الرخام والجرانيت، بما يليق بأهميتها ومكانتها وتحويلها إلى مدينة عالمية واحدى قلاع تصنيع الرخام فى العالم والشرق الأوسط.

وخلال الجولة تابع المحافظ انتظام الخدمات المقدمة من خلال النقاط الأمنية والمطافئ التى تم إقامتها بالمنطقة، وطالب بسرعة تجهيز وفرش نقطة الإسعاف لانطلاق الخدمة بها وتسليمها إلى مديرية الشئون الصحية.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية لمصنع إعادة تدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الرخام والجرانيت وفقا لأحدث التقنيات مما يساهم فى الاستفادة منها بما يؤثر على تحسين البيئة، بالإضافة الى تخصيص بعض المواقع لتجميع هذه المخلفات مع بدء تشغيل المصنع، ووجه المحافظ بسرعة استكمال شبكة الطرق الداخلية والمنطقة المحيطة من مداخل ومخارج، والانتهاء من أعمال تطوير وتوصيل شبكات المرافق اللازمة من خطوط مياه وكهرباء وصرف صحى صناعى وتليفونات وخلافه.

وفى نهاية الزيارة عقد المحافظ جلسة مع أعضاء الجهاز الإدارى لمشروع شق الثعبان عقب تفقد المبنى الرئيسى للجهاز الادارى بحضور اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمستشار القانونى ورئيسى مجلس إدارة شركتى المياه والصرف الصحى بالقاهرة ورئيس حى طرة وممثل عن البنك الأهلى، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على دعم المشروع من خلال تسهيل كافة الإجراءات خاصة الإجراءات البنكية والضامنة لتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش وتحقيق الاستقرار اللازم لأعمالهم بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى مع تحسين البيئة التحتية والمرافق ، كذلك إزالة كافة المعوقات والإشكاليات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة بما يعود بالنفع العام علي كافة الشركاء .

وشدد المحافظ على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الاراضى وواضعى اليد على الورش بالمنطقة ، وتقاعسوا عن التقديم لتقنين أوضاعهم ، مشيراَ الى ان الهدف الاساسى من خطوة تقنين الاوضاع هو استقرار أحوال العمالة وتوفير عائد جيد للدولة وخلق عمالة مدربة فنياَ بما يساهم فى زيادة الانتاج والصادرات .