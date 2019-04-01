محافظ أسيوط يوجه بإخلاء منزل آيل للسقوط من السكان ومنزلين مجاورين بحى غرب

أسيوط هيثم البدري

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بإخلاء منزل مكون من 3 طوابق آيل للسقوط بحى غرب أسيوط من السكان وإخلاء منزلين مجاورين له وقطع جميع المرافق عنهم بسبب وجود هبوط أرضى بالمنزل وحفاظاً على حياة المواطنين بالمنطقة فضلا عن تشكيل لجنة هندسية عاجلة من الحى والإسكان لمعاينة المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض كردون أمنى حول المنازل ووضع خدمات متابعة مستمرة عليهم.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث هبوط أرضى بأحد المنازل بحارة ملاك متفرع من شارع أبوسعدة بحى غرب أسيوط مكون من طابق أرضى و2 علوى ملك السيدة "د. ع. ع" ربة منزل مقيمة حى غرب.

وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بانتقال قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان المنزل فضلا عن انتقال المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والعميد أحمد حجازى مدير الحماية المدنية ومحمد البشير رئيس حى غرب أسيوط ويسرى كامل نائب رئيس الحى وأحمد عبد السلام مدير الإدارة الهندسية بالحى إلى المكان والوقوف على إخلاء المنزل والمنازل المجاورة من السكان واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم وإبلاغ النيابة المختصة لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، كما تم إخلاء منزلين مجاورين للمنزل الآيل للسقوط وفصل جميع الخدمات والمرافق عن المنزل وفرض كرون أمنى حول تلك المنازل وتعيين خدمات ومتابعة مستمرة بالتنسيق مع الحماية المدنية وقوات الأمن.

وكلف محافظ أسيوط كلا من وكيل وزارة الإسكان ورئيس حى غرب بتشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المنزل والمنازل المجاورة وكتابة تقرير للعرض عليه واتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الجهات الامنية حفاظاً على أرواح المواطنين من سكان المنطقة.