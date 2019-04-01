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مباحث الشرقية تحرر طفلا بعد ساعات من اختطافه لطلب فدية مالية

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:46 ص
مباحث الشرقية تحرر طفلا بعد ساعات من اختطافه لطلب فدية مالية بعد تحرير الطفل
الشرقية- فتحية الديب
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تمكن ضباط مباحث الشرقية،  من إعادة طفل لأسرته، بعد ساعات من اختطافه على يد 3 أشخاص من أمام منزله بقرية المحمودية، لطلب فدية مالية من أسرته.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارآ من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة الطفل" أحمد محمد عبد الله" 5 سنوات مقيم قرية المحمودية مركز ههيا، بقيام مجهولين باختطافه داخل سيارة ملاكى.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عمرو رؤوف رئيس مباحث المديرية، وضم كل من العقيد حسين السماحي، مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد شاهين، رئيس مباحث مركز ههيا، وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجوده بالشوارع المحيطة بمنزل الطفل، حيث تبين أن سيارة بيضاء قام مجهولون بالنزول منها واصطحاب الطفل ومغادرة المكان.

تم تتبع خط سير السيارة، وتحديد المكان المحتجز به الطفل وتم تحرير الطفل وضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وقامو بخطف الطفل، وتم تسليم الطفل لأسرته ووجهوا الشكر لرجال الشرطة لإعاده إبنهم إلى أحضانهم مرة أخرى، وتم إحالة الجناة للنيابة العامة.

 
 
 
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