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قرقاش: ترحيب قمة تونس بمبادرة حاكم دبى للفضاء نقلة إيجابية للعمل المشترك

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:50 ص
قرقاش: ترحيب قمة تونس بمبادرة حاكم دبى للفضاء نقلة إيجابية للعمل المشترك الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية
كتب محمد عبد العظيم
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أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بترحيب القمة العربية التى انعقدت فى تونس بالأمس بمبادرة دولة الإمارات فى تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائى، وكذلك مبادرة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى بتخصيص مشروع قمر صناعى عربى.

 

وقال أنور قرقاش "ترحيب قمة تونس بمبادرة الإمارات بتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائى" ومبادرة صاحب  الشيخ محمد بن راشد بتخصيص مشروع قمر صناعى يعمل عليه العلماء العرب نقلة إيجابية فى العمل العربى المشترك، نهج التعاون والعلوم هو السبيل نحو تعزيز الدور والموقع العربى".

 

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وكان القادة العرب، فى البيان الختامى للقمة العربية التى عقدت فى تونس مساء الأحد، قد أشادوا بمبادرة الإمارات بتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائى"، حيث أعلنت عنه الإمارات مؤخرا، وحضر الشيخ محمد بن راشد حفل توقيع ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائى"، التى تجمع 11 دولة عربية، ووجه بتطوير قمر صناعى بمشاركة عربية بهدف مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية، ليكون هدية من الإمارات إلى الدول العربية.

 


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