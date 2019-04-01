فيديو وصور .. محافظ أسيوط يتفقد مرسى العبارات النهرية ومدرسة جزيزة الواسطى الإبتدائية بالفتح

أسيوط - هيثم البدرى

واصل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد القطاعات الخدمية بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة بالمراكز لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد اليوم بعض القطاعات بمركز ومدينة الفتح رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح وعدد من مسئولى الجهاز التنفيذى بالمركز.

حيث زار المحافظ مدرسة جزيرة الواسطى الإبتدائية المشتركة للاطمئنان على سير العملية الدراسية، حيث تفقد الفصول وتحاور مع التلاميذ ووجه بعض الأسئلة لهم، وأشاد بمستواهم التعليمى، كما تفقد دورات المياه للاطمئنان على مستوى النظافة ولاحظ بعض السلبيات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافة وتجميل المدرسة وصيانة دورات المياه بصفة مستمرة، وأمر بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والتربية والتعليم لمتابعة المدرسة وتلافى السلبيات التى تم رصدها وإزالة أسلاك الكهرباء الموجودة أعلى الأشجار والمنازل المجاورة للمدرسة حفاظا على سلامة الطلاب.

ووجه محافظ أسيوط خلال جولته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وكافة المخلفات من الطريق المؤدى إلى جزيرة الواسطى أسفل الكوبرى وتسويته بالجليدر وعمل حارتين لتفصل الطريق ذهابا وايابًا، كما تفقد مرسى العبارات النهرية بجزيرة الواسطى وأصدر تعليماته بإستكمال رصيف المرسى وتطويره لخدمة المواطنين مرتادى العبارة النهرية.

وشدد محافظ أسيوط، على مسئولى المركز بالتواجد الميدانى وسط المواطنين الذى هو السبيل الوحيد للتعرف على مشاكلهم وحلها وضبط الأداء وتلافى السلبيات وتطبيق القانون على المخالفين، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات فى جميع القطاعات التى يحتاج إليها المواطنين وفقا للامكانيات المتاحة باعتبار أنها حق أصيل لهم.



جولة محافظ أسيوط بمدرسة جزيرة الواسطى بالفتح

جولة محافظ أسيوط بمدرسة جزيرة الواسطى بالفتح

جولة محافظ أسيوط بمدرسة جزيرة الواسطى بالفتح

جولة محافظ أسيوط بمدرسة جزيرة الواسطى بالفتح

جولة محافظ أسيوط بمدرسة جزيرة الواسطى بالفتح

جولة محافظ أسيوط بمدرسة جزيرة الواسطى بالفتح

جولة محافظ أسيوط بمدرسة جزيرة الواسطى بالفتح